Segurança pública de Araçatuba (SP) recebe R$ 3,5 milhões recuperados do crime organizado Dinheiro será usado para fortalecer a segurança Cidade Alerta Interior SP|Do R7 12/08/2025 - 19h33 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h33 )

A segurança pública de Araçatuba (SP) recebeu R$ 3,5 milhões recuperados do crime organizado, destinados a reformas, aquisição de armamentos e novas construções. O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou que os recursos, apreendidos na operação Raio X, serão usados para fortalecer a segurança local. Outros R$ 20 milhões estão em análise para liberação.