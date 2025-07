Suspeito de aplicar golpe da falsa maquininha é preso em Ribeirão Preto (SP) Criminoso se passava por entregador de aniversário e debitava valores altos no cartão das vítimas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 23/07/2025 - 19h11 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h11 ) twitter

Um homem foi preso em Ribeirão Preto (SP), após denúncias, suspeito de aplicar o golpe do falso presente, no qual se passava por entregador de presentes de aniversário e cobrava uma suposta taxa de entrega. As vítimas, ao inserirem o cartão na maquininha, tinham valores altos debitados sem perceber.