Suspeitos na morte de jovem em Nova Granada (SP) permanecem presos A família busca justiça, contestando a versão de overdose Cidade Alerta Interior SP|Do R7 20/08/2025 - 11h04 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h04 )

Os suspeitos pela morte de Giovana Caetano, de 16 anos, continuam presos em Nova Granada (SP). O empresário Gleison Menegildo, seu funcionário e o caseiro do sítio onde o corpo foi encontrado são investigados por homicídio. A polícia apreendeu armas e drogas durante as prisões. A família busca justiça, contestando a versão de overdose apresentada pelos suspeitos. O caso segue em segredo de justiça.