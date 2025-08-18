Suspeitos pela morte de Giovana Caetano seguem presos em Nova Granada (SP) Caso envolve ocultação de cadáver e pode resultar em acusação por homicídio Cidade Alerta Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 20h22 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h22 ) twitter

Os suspeitos pela morte de Giovana Caetano, de 16 anos, continuam presos. A jovem foi encontrada morta em agosto de 2024, em Nova Granada (SP). Três homens, entre eles um empresário, estão detidos por ocultação de cadáver e podem responder também por homicídio. Durante as prisões, a polícia apreendeu drogas e armas. A investigação segue em segredo de justiça, enquanto a família da vítima busca por justiça.