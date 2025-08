Susto: carro capota após colisão em cruzamento em Ribeirão Preto (SP) Moradores cobram melhorias na sinalização da região, marcada por ocorrências frequentes Cidade Alerta Interior SP|Do R7 06/08/2025 - 21h11 (Atualizado em 06/08/2025 - 21h11 ) twitter

Um acidente no cruzamento das ruas Barão do Amazonas e Mariana Junqueira, em Ribeirão Preto (SP), terminou com um carro capotado após um motorista avançar a sinalização de pare e colidir com outro veículo. Apesar do impacto, não houve feridos graves. O local é conhecido por registrar acidentes com frequência, reforçando a demanda por intervenções na sinalização.