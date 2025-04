Trabalhador morre atropelado durante serviço de recapeamento na Rodovia Cândido Portinari (SP) Acidente envolvendo carreta no km 328 causa congestionamento de 4 km e mobiliza perícia técnica Cidade Alerta Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 17h22 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h22 ) twitter

Um jovem trabalhador de 20 anos morreu ao ser atropelado por uma carreta enquanto realizava serviços de recapeamento no km 328 da Rodovia Cândido Portinari (SP). O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, atingindo o funcionário que estava trabalhando na pista. A perícia técnica trabalha para determinar as causas exatas do acidente, incluindo a possibilidade de falhas mecânicas.

O acidente gerou extenso congestionamento de mais de 4 quilômetros na região. A concessionária responsável pela rodovia informou que a área de trabalho estava adequadamente sinalizada.