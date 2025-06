Três pessoas morrem em dois acidentes no interior de São Paulo Colisões fatais envolveram caminhões e resultaram em mortes em rodovias da região Cidade Alerta Interior SP|Do R7 13/06/2025 - 20h09 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois acidentes fatais ocorreram nesta sexta-feira (13) no interior de São Paulo, resultando em três mortes. O primeiro foi registrado na Rodovia Deputado Cunha Bueno, onde um caminhão colidiu com uma moto, causando a morte do motociclista. O segundo acidente ocorreu em Ribeirão Preto (SP), quando um caminhão capotou após bater em uma barreira de proteção, matando o motorista e um passageiro.