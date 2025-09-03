Tribunal de Justiça marca julgamento de homem acusado de matar companheira e filha Acusado irá a júri popular por duplo feminicídio em distrito de Sertãozinho (SP) Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/09/2025 - 18h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo marcou o julgamento do operário Edson Oliveira, acusado de matar a facadas a companheira e a filha de 5 anos em Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho (SP). O Ministério Público o acusa de duplo feminicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.