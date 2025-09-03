Logo R7.com
Tribunal de Justiça marca julgamento de homem acusado de matar companheira e filha

Acusado irá a júri popular por duplo feminicídio em distrito de Sertãozinho (SP)

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo marcou o julgamento do operário Edson Oliveira, acusado de matar a facadas a companheira e a filha de 5 anos em Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho (SP). O Ministério Público o acusa de duplo feminicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

