Vereador de Franca (SP) provoca acidente e vai embora sem prestar auxílio
Político se recusou a acordo e sugeriu que vítima o acionasse na Justiça
Após um acidente de trânsito em Franca (SP), a gerente comercial Ednéa Fazio enfrenta dificuldades para obter reparação de um político e ex-policial envolvido na colisão. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro dela foi atingido na traseira. O motorista se recusou a fornecer dados para um possível acordo e sugeriu que ela o acionasse judicialmente.