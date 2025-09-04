Vereador de Franca (SP) provoca acidente e vai embora sem prestar auxílio Político se recusou a acordo e sugeriu que vítima o acionasse na Justiça Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/09/2025 - 19h29 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após um acidente de trânsito em Franca (SP), a gerente comercial Ednéa Fazio enfrenta dificuldades para obter reparação de um político e ex-policial envolvido na colisão. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro dela foi atingido na traseira. O motorista se recusou a fornecer dados para um possível acordo e sugeriu que ela o acionasse judicialmente.