Vigília é feita para homenagear vítimas do acidente que matou doze universitários

Um mês após o trágico acidente entre uma carreta e um caminhão que resultou na morte de doze universitários, a cidade de São Joaquim da Barra (SP) realiza uma vigília em homenagem às vítimas. O acidente ocorreu quando os estudantes retornavam de uma aula em Franca (SP) e gerou comoção nacional.

O motorista do caminhão, Evandro Rogério Leite, responde em liberdade por homicídios culposos e lesão corporal culposa. A investigação aguarda laudos periciais para determinar as causas do acidente.

A vigília silenciosa aconteceu na Praça Sete de Setembro, reunindo a comunidade para prestar respeito às vítimas e suas famílias.