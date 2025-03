Violência contra a mulher aumenta na cidade de Sertãozinho Só nos dois primeiros meses deste ano, os casos triplicaram em relação ao ano anterior Cidade Alerta Interior SP|Do R7 10/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h26 ) twitter

Em Sertãozinho, o aumento dos casos de violência contra a mulher tem preocupado. Só nos dois primeiros meses deste ano, os casos triplicaram em relação ao ano anterior.

A Polícia Civil, em conjunto com a GCM e a Polícia Militar, intensificou as ações para oferecer respaldo às vítimas, que estão mais conscientes de seus direitos. Casos de destaque incluem tentativas de feminicídio e abuso, com medidas protetivas sendo concedidas às vítimas.

A delegada Rafaela Sanchez enfatiza a importância da denúncia e do apoio comunitário para combater esse tipo de crime. A criação de uma nova delegacia da mulher em Ribeirão Preto é vista como um passo importante para incentivar mais denúncias e proteger as vítimas.