Vítima que sobreviveu a ataque com água quente recebe alta Mesmo fora do hospital, mulher teme por sua vida após soltura do agressor Cidade Alerta Interior SP|Do R7 26/08/2025 - 20h21 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h21 )

Após vinte e cinco dias internada, Alana da Silva, atacada com água quente pelo ex-companheiro em Sertãozinho (SP), recebeu alta. Ela vive com medo, pois o suspeito foi solto. Alana relata o trauma e a insegurança que enfrenta, destacando a importância de denunciar sinais de violência doméstica. Mesmo com medidas cautelares impostas, ela cobra mais proteção da Justiça.