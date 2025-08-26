Vítima que sobreviveu a ataque com água quente recebe alta
Mesmo fora do hospital, mulher teme por sua vida após soltura do agressor
Após vinte e cinco dias internada, Alana da Silva, atacada com água quente pelo ex-companheiro em Sertãozinho (SP), recebeu alta. Ela vive com medo, pois o suspeito foi solto. Alana relata o trauma e a insegurança que enfrenta, destacando a importância de denunciar sinais de violência doméstica. Mesmo com medidas cautelares impostas, ela cobra mais proteção da Justiça.