Professora da USP explica como leite fermentado com cranberry pode prevenir infecção urinária
Fabiana Faleiros detalhou os benefícios da bebida desenvolvida por pesquisadores da USP de Ribeirão Preto
O programa Visita na Record deste sábado recebeu a professora da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto (SP), Fabiana Faleiros, para explicar o desenvolvimento de um leite fermentado com cranberry, criado por pesquisadores da cidade, que pode auxiliar no tratamento de infecção urinária. E mais: o tempo seco tem aumentado os casos de olho seco em idosos.