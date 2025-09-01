Professora da USP explica como leite fermentado com cranberry pode prevenir infecção urinária Fabiana Faleiros detalhou os benefícios da bebida desenvolvida por pesquisadores da USP de Ribeirão Preto Visita na Record Interior SP|Do R7 01/09/2025 - 17h24 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h24 ) twitter

O programa Visita na Record deste sábado recebeu a professora da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto (SP), Fabiana Faleiros, para explicar o desenvolvimento de um leite fermentado com cranberry, criado por pesquisadores da cidade, que pode auxiliar no tratamento de infecção urinária. E mais: o tempo seco tem aumentado os casos de olho seco em idosos.