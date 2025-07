Visita na Record - 19/07/2025 Confira os destaques da edição deste sábado (19) Visita na Record Interior SP|Do R7 21/07/2025 - 16h29 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como organizar as contas e sair da inadimplência. Cuidados com a pele no inverno. E mais: confira dicas de bebidas para se esquentar no frio.