Jornalista britânica desaparecida embarcou em ônibus para o Rio de Janeiro Segundo policial ouvido pela RECORD, Charlotte Alice, desaparecida desde 8/2, entrou em um ônibus na Rodoviária do Tietê São Paulo|Marcela Varasquim, da RECORD 22/02/2025 - 13h37 (Atualizado em 22/02/2025 - 13h42 ) twitter

Jornalista britânica está desaparecida no Brasil desde 2 de fevereiro Reprodução / RECORD

A jornalista britânica desaparecida Charlotte Alice embarcou em um ônibus na Rodoviária do Tietê, em São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela RECORD com um policial que acompanha o caso.

Charlotte, de 32 anos, foi vista pela última vez na capital paulista, após trocar mensagens com uma amiga residente no Rio de Janeiro. Esse contato gerou a transferência do caso para São Paulo, onde o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) lidera a investigação.

A polícia busca imagens de câmeras de segurança para reconstruir os passos de Charlotte Alice, já que ela tinha o hábito de manter constante contato com sua família em Londres. A súbita falta de comunicação alarmou os parentes, que agora recebem suporte da Embaixada do Reino Unido. As autoridades estão reunindo informações para esclarecer o paradeiro da jornalista.