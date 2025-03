Jovem de 16 anos morre atropelado por trem da CPTM ao tentar pegar bola no trilho, em SP Caso aconteceu em trecho da Linha 12 Safira, na zona leste; vítima chegou a ser resgatada, mas não resistiu aos ferimentos São Paulo|Helena Osagie, da Agência RECORD* 16/03/2025 - 15h08 (Atualizado em 16/03/2025 - 15h17 ) twitter

Jovem de 16 anos morre atropelado por trem Reprodução/Instagram

Um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por um trem na Linha 12 Safira, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), na zona leste de São Paulo, na manhã deste sábado (15).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem estava acompanhado por um amigo, quando viu uma bola abandonada no trilho, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, e pulou o muro para pegá-la, mas foi atropelado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender à ocorrência. O adolescente foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Tatuapé, por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Por nota, a CPTM lamentou o ocorrido e reforçou que “o acesso à faixa ferroviária, como a que ocorreu, é proibido, conforme a Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança, a NTS, amparada pelo Decreto Federal 1.832, de 04/03/1996″.

O caso foi registrado como morte acidental 31º Distrito Policial da Vila Carrão, que requisitou perícia.

Veja a nota CPTM na íntegra:

A CPTM lamenta o acidente envolvendo um adolescente de 16 anos, que na manhã deste sábado (15/03), por volta das 9h30, invadiu a via no trecho entre as estações Eng. Goulart e Tatuapé, Linha 12-Safira da CPTM, sendo atingido por um trem que seguia no sentido Brás. O resgate e o Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A ocorrência será encaminhada ao DP da região e a CPTM vai colaborar com a investigação policial.

A segurança de todos é uma prioridade da CPTM, por isso, o acesso à faixa ferroviária, como a que ocorreu, é proibido, conforme a Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança, a NTS, amparada pelo Decreto Federal 1.832, de 04/03/1996.

*Sob supervisão de Rodrigo Balbino, da Agência RECORD