Barranco desliza, atinge trem da CPTM e paralisa parte da circulação na linha 7-Rubi Incidente ocorreu com composição sem passageiros entre as estações Caieiras, na Grande São Paulo, e Botujuru, no interior São Paulo|Augusta Ramos, da Agência RECORD 01/02/2025 - 10h02 (Atualizado em 01/02/2025 - 10h17 )

Deslizamento de terra atingiu trem da CPTM entre Caieiras e Botujuru Reprodução/Record – 1º.02.2025

Uma encosta deslizou sobre uma composição da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na madrugada deste sábado (1º) e interrompeu, parcialmente, a circulação de trens na Linha 7-Rubi. A informação foi confirmada pela empresa (leia nota na íntegra abaixo).

O incidente ocorreu entre as estações Caieiras, na Grande São Paulo, e Botujuru, no interior paulista. Com o impacto da terra que desmoronou do barranco, o trem, que iria começar a operar e estava sem passageiros, descarrilou.

Equipes da CPTM já atuam para retirar a composição do local e liberar os trilhos Reprodução/Record – 1º.02.2025

O maquinista ficou ferido e levado a um pronto-socorro da região. Segundo a empresa, o funcionário passa bem. Equipes de manutenção estão no local para retirar a composição.

Por volta das 8h30, o trecho entre Caieiras e Franco da Rocha foi liberado.

O Paese (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente às Situações de Emergência) foi acionado, e a CPTM afirmou que aguarda a chegada dos ônibus.

A RECORD procurou as Prefeituras de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. O espaço está aberto, e os posicionamentos serão incluídos quando enviados à reportagem.

Maquinista, único que estava a bordo do trem, se feriu e foi levado a hospital Reprodução/Record – 1º.02.2025

Leia o comunicado da CPTM na íntegra:

“Devido às fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo na madrugada deste sábado (01/02), a Linha 7-Rubi da CPTM está com a circulação paralisada entre as Estações Franco da Rocha e Botujuru.

O trecho entre Caieiras e Franco da Rocha foi liberado para circulação às 08h30.

Na saída do túnel próximo à Estação Botujuru, um deslizamento de terra fez com que um trem que iria iniciar a operação, sem passageiros, descarrilasse. O maquinista foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e passa bem. A equipe de manutenção está atuando para retirar a composição do local.

Ainda próximo à Botujuru, foram registrados pontos de alagamento, assim como nas proximidades da Estação Caieiras e Franco da Rocha. O serviço Paese foi acionado já durante a madrugada.

Por conta da interrupção na circulação na Linha 7-Rubi, o Expresso Turístico que neste sábado iria até Jundiaí foi suspenso.

Entre Franco da Rocha e Rio Grande da Serra e entre Botujuru e Jundiaí a circulação é normal."

