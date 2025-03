Lula entrega 789 ambulâncias do Samu e destaca ‘modernização’ do serviço de urgência Com essa entrega, 20,4 milhões de brasileiros passarão a ter acesso ao atendimento móvel de urgência; evento aconteceu em Sorocaba (SP) Brasília|Do R7, em Brasília 14/03/2025 - 12h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h48 ) twitter

Evento contou com a presença de Alckmin e do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga Ricardo Stuckert / PR - 14.3.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou, nesta sexta-feira (14), 789 novas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para 559 cidades. “O Brasil não tinha ambulância antes de eu chegar na Presidência da República. Se alguém ficasse doente, o estado ou a cidade tinha ambulância, ou, muitas vezes, um vereador que tinha mais dinheiro que tinha um carro na cidade para levar”, destacou o presidente ao mencionar a criação do serviço no seu primeiro mandato, em 2003.

O evento ocorreu em Sorocaba (SP) e contou com a presença do prefeito Rodrigo Manga (Republicanos-SP), que destacou o trabalho conjunto entre os governos municipal e federal. “Eu fiz o pedido para o senhor [presidente] de uma reunião no seu gabinete para tratarmos do pacto federativo e do aumento do repasse de recursos para os municípios”, ressaltou.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, presente na solenidade, enfatizou a importância da agilidade nos atendimentos e da modernização da frota. “No Brasil, quantas vidas [o Samu] já salvou! E não é só ambulância, mas também moto, helicóptero e lancha”, disse. Ao todo, o investimento foi de R$ 203,1 milhões. Além disso, 86 Unidades de Suporte Avançado foram destinadas à ampliação do serviço em 72 municípios de 17 estados, com um custo total de R$ 40,4 milhões.

Com essa entrega, 20,4 milhões de brasileiros passarão a ter acesso ao atendimento móvel de urgência, sendo que 1,7 milhão de pessoas não possuíam cobertura anteriormente. A ampliação elevará a cobertura nacional do Samu 192 para 89,4% da população. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que os novos veículos devem beneficiar mais de 20 milhões de pessoas e aprimorar a qualidade do serviço. “Estamos entregando ambulâncias de suporte avançado. É o hospital chegando onde precisa chegar.” Além disso, Padilha anunciou que o governo planeja entregar 2.300 ambulâncias até o final do mandato de Lula.

Tipos de ambulância

As ambulâncias do Samu são divididas em duas categorias: Unidade de Suporte Básico (USB), composta minimamente por um condutor socorrista e um técnico ou auxiliar de enfermagem, e Unidade de Suporte Avançado (USA), formada por um condutor socorrista, enfermeiro e médico. As USBs são preparadas para atender casos de menor complexidade e contam com equipamentos básicos de suporte à vida, como itens para curativos, imobilização, acesso venoso e Desfibrilador Externo Automático (DEA), para ocorrências de parada cardiorrespiratória, por exemplo. Em casos mais graves, com necessidade de intervenção médica, as USAs são acionadas. Com semelhança aos equipamentos de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel, as ambulâncias têm desde equipamentos para cardioversão e desfibrilação, ventiladores mecânicos e bombas de infusão a medicações específicas.