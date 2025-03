Jovem escapa de golpe de R$ 2.000 ao tomar ‘maquininha’ de ladrão Caso ocorreu na tarde desta sexta-feira em Perdizes, zona oeste de São Paulo São Paulo|Do R7, em Brasília 08/03/2025 - 14h37 (Atualizado em 08/03/2025 - 15h07 ) twitter

Homem tenta dar golpe de R$ 2.000 em estudante Imagens cedidas ao R7

Um estudante de 23 anos relatou ter sido vítima do “golpe da maquininha” e quase perdeu R$ 2.000 ao pedir uma encomenda na tarde desta sexta-feira (7) em Perdizes, zona oeste de São Paulo.

Ao R7, Lucca F. contou que fez um pedido de R$ 47,99 em um aplicativo e, na hora do pagamento, o entregador alterou o valor da compra para R$ 2.000, mas, ao perceber o golpe, ele pegou a máquina de cartão do entregador.

O estudante afirma que o interfone do seu apartamento havia quebrado e encomendou um aparelho novo em uma plataforma de prestadores de serviços, na qual já havia feito outros pedidos. Durante o atendimento, ele recebeu um e-mail da empresa com a aprovação do pedido e começou a conversar com um suposto profissional chamado José, responsável pela compra.

Ele deu detalhes do ocorrido com o interfone e mandou fotos do produto. O profissional, então, afirmou que o problema era na placa de sinal e que a peça ficaria R$ 47,99 mais R$ 50 da mão de obra, totalizando R$ 97,99.

Segundo Lucca, durante a conversa, o técnico disse que iria enviar alguém da revendedora autorizada da empresa responsável pelo interfone para fazer a entrega da placa e que o conserto seria feito depois.

Por volta das 12h, um homem chegou em uma moto na residência de Lucca com a suposta encomenda. Ao descer para buscar o produto, o estudante perguntou se poderia pagar por Pix e foi informado de que só cartão era aceito.

“No fundo, a gente acha que nunca vai ser vítima. Tudo parecia um golpe, mas só acreditei quando debitou os R$ 2.000 da minha conta”, contou o estudante.

Ele tentou efetuar o pagamento algumas vezes por aproximação usando o celular, sem resultado. O entregador, então, disse que deveria ser algum problema e sugeriu que ele tentasse com um cartão físico.

“Ele falou que tinha outra maquininha, só que essa bem diferente, estranha, com a aproximação quase atrás dela. Ele digitou o valor muito rápido e esticou a maquininha. Eu encostei o celular e já vibrou uma mensagem: ‘Compra aprovada de R$ 2.000′. Pensei durante alguns segundos e tive a reação de pegar a maquininha”, contou.

Por ter experiência como funcionário de loja, o estudante conseguiu estornar o valor na hora. Receoso, ele disse que fez o boletim de ocorrência ainda na tarde de sexta-feira, mas que não pensa em processar a plataforma. “Aparentemente, eles já não se responsabilizam por muita coisa”, disse, se referindo à empresa de prestação de serviços.