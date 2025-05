Justiça concede liberdade a motorista de Porsche que atropelou e matou motociclista em SP O empresário é réu por homicídio triplamente qualificado São Paulo|Do R7 31/05/2025 - 07h55 (Atualizado em 31/05/2025 - 07h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Igor Ferreira Sauceda, acusado de perseguir e atropelar um motociclista REPRODUÇÃO/RECORD NEWS/29.07.2024

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus a Igor Ferreira Sauceda, acusado de homicídio doloso triplamente qualificado por usar seu carro para perseguir, atropelar e matar o motociclista Pedro Kaique, de 21 anos, por conta de uma briga de trânsito em julho de 2024

Em seu despacho, a juíza Isabel Begalli Rodriguez afirma que “não foi corroborada a versão inicialmente constante dos autos no sentido de que o acusado tivesse comportamento ameaçador e que tivesse, em ocasiões anteriores, se valido do mesmo veículo para intimar desafetos.” Além disso, ela afirma que “nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo deu conta de ter sido intimidada ou ameaça pelo réu ou por pessoas de seu convívio e tampouco há notícia de que tenha tentado ocultar provas ou deixado de colaborar com a instrução processual.”

Na decisão, a juíza suspendeu a CNH de Sauceda e determinou que ele deverá se apresentar mensalmente à Justiça e usar tornozeleira eletrônica.

Denúncia do MP contra o motorista do Porsche

A promotora Renata Cristina de Oliveira Mayer ofereceu a denúncia contra Igor Ferreira Sauceda, por homicídio doloso triplamente qualificado.

‌



Sauceda foi preso por perseguir, atropelar e matar Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, na avenida Interlagos, na Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, na madrugada do dia 29 de julho de 2024.

As qualificadoras eram motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. A promotoria também pedia pagamento de indenização mínima para a família da vítima.

‌



A promotora elencou a razão de cada qualificadora: o motivo foi fútil porque o condutor perseguiu a vítima apenas por ter se irritado com um dano no retrovisor.

O meio foi cruel uma vez que Igor acelerou o carro até atingir Pedro e depois arrastá-lo, “provocando atroz e desnecessário sofrimento a Pedro, além de revelar brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade.”

‌



Para completar, dificultou a defesa da vítima, pois o motociclista foi atingido pelas costas em alta velocidade.

A indenização para a família também foi colocada no pedido porque a esposa de Pedro está grávida.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp