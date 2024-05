Ladrão obriga vítimas a deitar no chão durante roubo a moto na zona leste; veja o vídeo Polícia prendeu nesta sexta-feira dois suspeitos do assalto ao casal, que ocorreu em abril

Dois suspeitos de integrar uma quadrilha de roubos de moto na zona leste de São Paulo foram presos, e um terceiro homem foi encaminhado à delegacia, em uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã desta sexta-feira (3).

Segundo o delegado Fernando Bento, do 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), a investigação começou após um roubo de motocicleta ocorrido no dia 7 de abril deste ano, na Vila Independência.

Um circuito de segurança flagrou a ação dos criminosos. Nas imagens é possível observar o momento em que um casal é abordado por dois rapazes — em duas motos diferentes — enquanto tentava entrar na garagem de um condomínio.

No boletim de ocorrência registrado na época, as vítimas informaram à Polícia Civil que quatro suspeitos foram responsáveis pela abordagem.

As imagens mostram um dos assaltantes, que usava uma mochila de entregas, entrando na frente das vítimas. Em seguida, ele as faz deitar no chão, enquanto outro ladrão monta na motocicleta do casal e foge. O homem, que se passava de entregador, sobe na moto e também foi embora do local.

A moto roubada do casal foi localizada por policiais militares três dias depois.

Após o registro do crime, policiais civis conseguiram identificar uma quadrilha especializada nesse tipo de assalto. Durante quase um mês de investigação, três suspeitos foram identificados.

Na manhã desta sexta-feira (3), agentes do 42º DP cumpriram mandados de busca e apreensão e prisão temporária de Henrique Augusto Ferreira da Silva, 18 anos, e Pedro Henrique da Silva Martins, de 19 anos.

Henrique foi localizado em Cidade Tiradentes. Na residência onde ele estava, outra motocicleta roubada no dia 30 de abril, modelo Honda Twister, foi encontrada.

Além da moto, uma espingarda e munições de calibre 12, 380 e 9 mm foram apreendidas.

Ainda no interior do imóvel, dois capacetes e chaves micha, popularmente usadas para ignição de veículos e uma placa de motocicleta — que também retornou como furtada no dia 16 de abril — foram apreendidos.

Já o cumprimento do mandado de prisão contra Pedro ocorreu no Itaim Paulista. Um terceiro investigado, identificado como Matheus Santiago Borges Mascarenhas, foi levado à delegacia porque havia sido reconhecido por vítimas. No entanto, não há mandado de prisão emitido contra ele.

Ainda de acordo com o delegado, todos os investigados possuem extensas fichas criminais e passagens pelo crime de roubos de motocicletas.

O Fernando Bento confirmou que as investigações devem continuar para identificar e localizar os outros integrantes da associação criminosa.

As prisões foram sendo registradas no 42º Distrito Policial, onde os detidos irão permanecer à disposição da Justiça.

*Estagiária sob supervisão de Letícia Assis