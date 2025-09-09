Linha Amarela é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma São Paulo|Do R7 09/09/2025 - 14h14 (Atualizado em 09/09/2025 - 14h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trem descarrilou na Linha Amarela do Metrô de São Paulo e causou transtornos aos passageiros que utilizam o transporte público pela manhã Reprodução - Record

A linha amarela é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (9). Um trem descarrilou na Linha Amarela do Metrô de São Paulo e causou transtornos aos passageiros que utilizam o transporte público pela manhã.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 13h16 desta terça.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Linha Amarela” são: São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, apontou o Google Trends. Confira:

Vagão descarrila na linha amarela do metrô e causa transtornos

A ocorrência foi registrada próxima a estação São Paulo-Morumbi. Por volta das 11h10, os trens estavam funcionando com circulação parcial entre as estações Luz e Paulista. Saiba mais em R7.com.