Cuidado com o "golpe do IPVA" Criminosos enviam links por mensagem de texto oferecendo até 45% de desconto Balanço Geral Litoral|Do R7 20/01/2025 - 16h01 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h01 )

Criminosos estão enviando links via mensagem de texto, prometendo até 45% de desconto no imposto. No entanto, governos estaduais informam que não enviam links de pagamento por mensagem de texto.

Para quitar o valor, o condutor precisa obter o código no site do Departamento de Trânsito (DETRAN) do estado correspondente ao registro do veículo.