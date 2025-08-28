Praia Grande (SP) implementa programa de entrega de remédios em casa A iniciativa visa facilitar o acesso a medicamentos de uso contínuo para doenças crônicas Balanço Geral Litoral|Do R7 28/08/2025 - 13h41 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Praia Grande (SP) implementou o programa Remédio em Casa, beneficiando 1.800 pacientes com mobilidade reduzida. A iniciativa visa facilitar o acesso a medicamentos de uso contínuo para doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, através de entregas domiciliares. O controle é feito pelo aplicativo e-Cidadão, garantindo eficiência e segurança. O programa planeja expandir para atender até 60 mil pacientes.