Praia Grande (SP) implementa programa de entrega de remédios em casa

A iniciativa visa facilitar o acesso a medicamentos de uso contínuo para doenças crônicas

Balanço Geral Litoral|Do R7

Praia Grande (SP) implementou o programa Remédio em Casa, beneficiando 1.800 pacientes com mobilidade reduzida. A iniciativa visa facilitar o acesso a medicamentos de uso contínuo para doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, através de entregas domiciliares. O controle é feito pelo aplicativo e-Cidadão, garantindo eficiência e segurança. O programa planeja expandir para atender até 60 mil pacientes.

