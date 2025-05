Túnel Santos-Guarujá: comitiva conhece canteiro de obras de projeto na Europa A missão explora tecnologias e metodologias que podem ser aplicadas no Brasil Balanço Geral Litoral|Do R7 08/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h13 ) twitter

Uma comitiva de autoridades brasileiras visitou o canteiro de obras do túnel Fehmarnbelt, na Dinamarca, buscando referências para a construção do túnel Santos-Guarujá. Liderada pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa, a missão explora tecnologias e metodologias que podem ser aplicadas no Brasil.

O projeto dinamarquês, que ligará Dinamarca e Alemanha, é um dos maiores do mundo, com 18 km de extensão, e visa melhorar a mobilidade e reduzir emissões de CO2. A experiência adquirida será crucial para o desenvolvimento do túnel brasileiro, que será o primeiro desse tipo na América Latina, com apoio de diversas esferas governamentais.