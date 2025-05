Acidente com caminhões causa caos na Via Dutra, em Caçapava (SP) A colisão deixou um motorista preso nas ferragens, mas sem vítimas fatais Balanço Geral Vale|Do R7 28/05/2025 - 15h34 (Atualizado em 28/05/2025 - 15h34 ) twitter

Um acidente envolvendo dois caminhões na Via Dutra, em Caçapava (SP), gerou um congestionamento de mais de 10 km no sentido São Paulo. A colisão deixou um motorista preso nas ferragens, mas sem vítimas fatais. A operação de remoção e limpeza da pista está em andamento; o trânsito no sentido Rio de Janeiro já foi liberado, mas segue lento devido à curiosidade dos motoristas.