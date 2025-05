Animais silvestres em vias públicas: o que fazer e quem acionar? A Tenente Emmanuelle Tafnes Neves, da Polícia Ambiental, explica o papel do Ibama na autorização e regulamentação desses animais Balanço Geral Vale|Do R7 08/05/2025 - 16h08 (Atualizado em 08/05/2025 - 16h08 ) twitter

Casos recentes na região do Vale do Paraíba com macacos destacam a necessidade da regulamentação de animais silvestres. A Tenente Emmanuelle Tafnes Neves, da Polícia Ambiental, explica o papel do Ibama na autorização e regulamentação desses animais.

Ela também orienta sobre como proceder ao encontrar animais silvestres na rua, destacando a importância de acionar a prefeitura ou a polícia através do 190.

Saiba também como funciona ainda o processo de adoção e as responsabilidades envolvidas, e entenda o destino dos animais resgatados, que são encaminhados para centros de triagem especializados.