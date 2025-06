Atraso no transporte coletivo complica manhã em São José dos Campos e Jacareí Demora foi devido a uma assembleia de motoristas e cobradores por reajuste salarial Balanço Geral Vale|Do R7 04/06/2025 - 16h23 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h23 ) twitter

Usuários do transporte coletivo em São José dos Campos e Jacareí, em São Paulo, enfrentaram atrasos de duas horas devido a uma assembleia de motoristas e cobradores por reajuste salarial. A situação causou transtornos, com ônibus lotados após a retomada do serviço. Uma nova reunião entre empresas e sindicato está marcada para 10 de junho.