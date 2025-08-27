Aumento na conta de energia elétrica impacta cidades do Vale, serra e litoral norte paulista O aumento é atribuído a fatores como a seca, que afeta os reservatórios Balanço Geral Vale|Do R7 27/08/2025 - 15h25 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h08 ) twitter

A partir de hoje (27), a conta de energia elétrica ficará mais cara devido a um aumento de 11,62% para residências e pequenos comércios, segundo a ANEEL. O aumento é atribuído a fatores como a seca, que afeta os reservatórios, e a alta nos custos de transporte. Especialistas recomendam economizar energia, como evitar o consumo fantasma e usar lâmpadas de LED, para mitigar o impacto financeiro.