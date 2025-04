Avião da FAB sai da pista durante treinamento e interdita aeroporto de São José dos Campos (SP) O incidente ocorreu durante uma manobra de toque de arremetida Balanço Geral Vale|Do R7 08/04/2025 - 14h52 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um avião da Força Aérea Brasileira saiu da pista durante um treinamento no Aeroporto de São José dos Campos (SP), resultando na interdição temporária do terminal. O incidente ocorreu durante uma manobra de toque de arremetida, onde a aeronave perdeu o controle após pousar e saiu da pista, parando em uma área de mata.

Felizmente, apenas os tripulantes estavam a bordo e ninguém ficou ferido. Após a perícia técnica, as operações do aeroporto foram retomadas. A administração do aeroporto confirmou que tudo estava sob controle e sem feridos.

A FAB ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.