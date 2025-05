Balão cai dentro de condomínio em Taubaté (SP) e Defesa Civil alerta para riscos A população é incentivada a denunciar atividades relacionadas à soltura e fabricação de balões Balanço Geral Vale|Do R7 19/05/2025 - 14h46 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h46 ) twitter

A Defesa Civil destaca os riscos associados à prática ilegal de soltar balões, que pode causar incêndios e danos à infraestrutura elétrica. Recentemente, balões foram avistados sobrevoando cidades como Taubaté e Caçapava, na região do Vale do Paraíba, resultando em incidentes que exigiram a intervenção de equipes de emergência. A prática é criminosa e pode levar a até 3 anos de prisão. A população é incentivada a denunciar atividades relacionadas à soltura e fabricação de balões, utilizando os números de emergência disponíveis. A preocupação aumenta com a proximidade das festas juninas, quando a incidência de balões tende a crescer.