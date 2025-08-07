Bombeiro Militar morre durante operação de resgate em caixa d’água de 20 metros em Jacareí (SP) O acidente ocorreu enquanto resgatava um trabalhador que desmaiou após escorregar em uma lata de tinta Balanço Geral Vale|Do R7 07/08/2025 - 15h01 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h01 ) twitter

O cabo Valdecir Bezerra da Silva, de 50 anos, faleceu durante uma operação de resgate em uma caixa d’água de 20 metros em Jacareí (SP). Com 23 anos de serviço, ele era parte do 11º grupamento de bombeiros. O acidente ocorreu enquanto resgatava um trabalhador que desmaiou após escorregar em uma lata de tinta. A prefeitura e o Corpo de Bombeiros lamentam a perda e destacam o heroísmo do bombeiro.