Caçapava (SP) oferece auxílio-aluguel para mulheres que sofreram violência doméstica

Caçapava (SP) agora faz parte do programa Auxílio-Aluguel do Governo do Estado de São Paulo, destinado a apoiar mulheres vítimas de violência doméstica. Este programa é crucial para ajudar as mulheres a romperem o ciclo de violência, oferecendo um auxílio mensal de R$500 para custear moradia.

A medida, em vigor desde 2023, visa proporcionar um recomeço seguro e independente para as vítimas. Apesar de ser uma lei estadual, nem todos os municípios aderiram, mas cidades como Santa Branca, Jacareí, São José dos Campos e agora Caçapava participam. O programa é gerido pelo CREAS, que acompanha mulheres em situação de vulnerabilidade, e estabelece critérios como renda e medidas protetivas para concessão do benefício.