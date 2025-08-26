Câmera de vigilância flagra assassinato de fiscal de praia em Ubatuba (SP) Imagens mostram o criminoso atirando várias vezes na vítima Balanço Geral Vale|Do R7 26/08/2025 - 15h36 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h36 ) twitter

Um fiscal de praia de 38 anos foi morto a tiros em Itamambuca, Ubatuba (SP), após encerrar seu turno de trabalho. O crime, registrado por câmeras de segurança, mostra o criminoso disfarçado atirando várias vezes na vítima. A polícia investiga o caso, que chocou a comunidade local, conhecida por sua tranquilidade. Há suspeitas de que Marlon Claro dos Santos não era o alvo pretendido pelo assassino.