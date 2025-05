Caminhão carregado com 22 mil litros de etanol tomba e interdita rodovia no Vale do Paraíba A pista foi liberada por volta das 11h após limpeza

Balanço Geral Vale|Do R7 23/05/2025 - 14h39 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h39 ) twitter

