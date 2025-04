Caminhão pega fogo na Dutra em Aparecida (SP) Após o fogo ser controlado, moradores retiraram a carga de alimentos do veículo Balanço Geral Vale|Do R7 04/04/2025 - 15h14 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h14 ) twitter

Um caminhão pegou fogo na Rodovia Dutra, no quilômetro 67, próximo a Aparecida (SP). O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada e controlou as chamas sem feridos. A pista foi interditada, mas a faixa da esquerda foi liberada pela manhã, causando um congestionamento de três quilômetros. Após a liberação, moradores retiraram a carga de alimentos do caminhão, incluindo sacos de macarrão. A causa do incêndio está sob investigação.