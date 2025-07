Carro capota depois de bater em caminhão e motorista morre preso às ferragens Outras duas pessoas, incluindo o motorista do caminhão, ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU Balanço Geral Vale|Do R7 21/07/2025 - 16h26 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h26 ) twitter

Um grave acidente ocorreu na manhã de hoje (21), em Caraguatatuba (SP), envolvendo um carro e um caminhão betoneira. O choque frontal, na reta da Mococa, resultou na morte do motorista do carro, que ficou preso às ferragens. Outras duas pessoas, incluindo o motorista do caminhão, ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU. A pista foi totalmente interditada, e o Departamento de Estradas e Rodagens esteve no local.