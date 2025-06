Carro faz conversão imprudente e atinge dois jovens de moto em São José dos Campos (SP) O motorista do carro, ao tentar uma conversão imprudente, atingiu a moto Balanço Geral Vale|Do R7 03/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h54 ) twitter

Um acidente em São José dos Campos (SP) envolvendo um carro e uma moto deixou dois jovens gravemente feridos. O motorista do carro, ao tentar uma conversão imprudente, atingiu a moto que vinha no sentido contrário. As vítimas, de 18 e 20 anos, foram hospitalizadas com ferimentos graves, mas sobreviveram. O caso está sob investigação.