Carro pega fogo e causa lentidão na Dutra em Caçapava (SP) A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros agiram rapidamente para debelar o fogo, garantindo a segurança do local Balanço Geral Vale|Do R7 12/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h23 )

Um incêndio em um carro na movimentada rodovia urbana de Caçapava (SP) chamou a atenção de motoristas e moradores. O incidente ocorreu em um trecho de grande fluxo de veículos, onde o motorista tentou controlar as chamas com um extintor, mas sem sucesso. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros agiram rapidamente para debelar o fogo, garantindo a segurança do local. Apesar dos danos materiais significativos, felizmente ninguém ficou ferido.