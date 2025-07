Caso Laryssa: suspeito é indiciado após contradições em depoimento A Polícia Civil, sob a liderança do delegado Rodolfo Augusto Pereira César, avança nas investigações Balanço Geral Vale|Do R7 25/07/2025 - 16h46 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h46 ) twitter

O caso de Laryssa dos Santos, jovem de 20 anos assassinada em Caraguatatuba (SP), está próximo de ser esclarecido. A Polícia Civil, sob a liderança do delegado Rodolfo Augusto Pereira César, avança nas investigações, apesar do segredo de justiça. Com provas suficientes contra o suspeito, o caso destaca a eficiência da polícia local.