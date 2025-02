Chuva forte causa alagamento e deixa cidades em alerta no Vale do Paraíba (SP)

Chuva forte causa alagamento e deixa cidades em alerta no Vale do Paraíba (SP) É provável que as tempestades se prolonguem até o fim de semana Balanço Geral Vale|Do R7 31/01/2025 - 15h54 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h54 ) twitter

Em Guaratinguetá (SP), uma rua do bairro Pedrinhas ficou completamente inundada, além de vários pontos de alagamento pela região. De acordo com a Defesa Civil, o acumulado chegou a 60 mm em 20 minutos.

Já a Avenida Padroeira do Brasil, no centro de Aparecida, também teve pontos de alagamento, com carros passando no meio da água com lama. A região da Ponte Alta registrou 62 mm.

A Defesa Civil informa que as chuvas podem continuar até o próximo sábado.