Ciclista sofre queda em trilha, perde a consciência e é resgatado em Ilhabela (SP) Homem também sofreu ferimentos no ombro e rosto Balanço Geral Vale|Do R7 05/06/2025 - 16h15 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h15 )

Um jovem de 20 anos caiu enquanto percorria a Trilha do Camarão em Ilhabela (SP), local que sediará uma prova de ciclismo no próximo fim de semana. Ele sofreu ferimentos no ombro e rosto, perdeu a consciência e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em uma área de mata fechada. O ciclista foi levado ao hospital pelo SAMU, mas seu estado de saúde não foi informado.