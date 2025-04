Cidades do Vale do Paraíba registram vento forte e granizo durante chuva As equipes locais trabalham para limpar e restaurar as áreas afetadas

Balanço Geral Vale|Do R7 11/04/2025 - 15h39 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share