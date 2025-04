Cidades do Vale e litoral conquistam selo verde da ONU pela primeira vez O prêmio reforça a importância de manter os parâmetros ambientais e as práticas sustentáveis para o futuro Balanço Geral Vale|Do R7 25/04/2025 - 16h34 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h34 ) twitter

Cidades da região do Vale do Paraíba e do litoral paulista foram reconhecidas com o selo verde internacional, uma premiação vinculada à ONU e organizada pela FAO e a Fundação Arbor Day.

Taubaté, São José dos Campos, Lorena, Guarujá e Cubatão estão entre as cidades premiadas por suas iniciativas de responsabilidade ambiental, como o plantio de árvores e a implementação de políticas de arborização urbana.

Este reconhecimento destaca o compromisso dessas cidades com práticas sustentáveis e a preservação ambiental, promovendo o ecoturismo e a economia verde.