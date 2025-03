Colisão fatal na Rio Santos deixa dois mortos e dois feridos em Ubatuba (SP) Duas vítimas ficaram presas nas ferragens e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Balanço Geral Vale|Do R7 26/03/2025 - 15h19 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grave acidente entre um caminhão e um carro na Rodovia Rio Santos (SP-55), próximo à Praia da Lagoinha em Ubatuba (SP), resultou em duas mortes e dois feridos. O impacto violento deixou o carro destruído, com partes debaixo do caminhão.

O Corpo de Bombeiros encontrou duas vítimas presas às ferragens, enquanto outras duas sofreram ferimentos leves. A causa do acidente está sob investigação, e há relatos de que o motorista do caminhão fugiu do local.

A rodovia, conhecida por seu tráfego intenso, carece de infraestrutura adequada, como rotatórias, aumentando o risco de acidentes.