Criança é resgatada de helicóptero após bater a cabeça no fundo do mar Mãe informa que a agilidade do Corpo de Bombeiros foi o que salvou a vida do filho

Balanço Geral Vale|Do R7 12/02/2025 - 14h14 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share