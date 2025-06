Criminosos morrem durante tentativa de assalto a mercado em Aparecida (SP) Um dos assaltantes, menor de idade, morreu no local, enquanto o outro faleceu no hospital Balanço Geral Vale|Do R7 10/06/2025 - 15h28 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h28 ) twitter

Durante uma tentativa de assalto em um supermercado no bairro Itaguaçu, Aparecida (SP), um policial militar de folga interveio ao perceber a ação dos criminosos. Armado, ele e o dono do estabelecimento reagiram, resultando na morte dos dois suspeitos. Um dos assaltantes, menor de idade, morreu no local, enquanto o outro faleceu no hospital. A arma dos criminosos era um simulacro.