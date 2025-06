Defesa Civil lança série de iniciativas em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente A estiagem aumenta o risco de incêndios, com 133 ocorrências no Vale do Paraíba no ano passado Balanço Geral Vale|Do R7 05/06/2025 - 16h08 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Defesa Civil celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente com novas iniciativas, incluindo alertas de incêndio via celular. A estiagem aumenta o risco de incêndios, com 133 ocorrências no Vale do Paraíba no ano passado. A população é alertada sobre os perigos de ações humanas, como jogar bitucas de cigarro. Mais de 3.000 agentes foram treinados para melhorar a resposta a emergências.