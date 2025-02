Discussão em quiosque por causa de valor cobrado termina em pancadaria A confusão evoluiu para agressão física, com direito a cadeiradas Balanço Geral Vale|Do R7 12/02/2025 - 14h17 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h17 ) twitter

No último domingo (09), dois homens iniciaram uma discussão na Praia do Tenório, em Ubatuba (SP). Ainda não está confirmado, mas parece que o motivo foi a cobrança de um valor para sentar nas cadeiras do local.

A confusão evoluiu para agressão física, com direito a cadeiradas.

Questionada pela reportagem, a polícia informou que nenhum boletim de ocorrência foi registrado a respeito desse confronto.