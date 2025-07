Dois homens são presos por casos de violência doméstica em São José dos Campos (SP) A crescente violência destaca a necessidade de medidas protetivas e apoio às vítimas Balanço Geral Vale|Do R7 31/07/2025 - 16h11 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois casos de violência doméstica contra mulheres em São José dos Campos (SP) chamam a atenção. No Jardim Satélite, um homem de 25 anos agrediu a ex-namorada e foi preso com um revólver. No Jardim Morumbi, um homem embriagado atacou a mãe e a cunhada, resistindo à prisão.